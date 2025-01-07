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Офис Зеленского: Украина хочет вступить в НАТО по принципу Западной Германии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признался, что Украина готова вступить в НАТО по принципу Западной Германии.

Источник: AP 2024

Его слова передаёт «Укринформ».

«Реалии таковы, что это (вступление в НАТО) может быть западногерманская модель», — заявил Лещенко.

Он пояснил, что в таком случае власти страны из Киева будут контролировать не всю территорию государства, которую Украина считает своей. Соответственно, гарантии альянса будут распространяться только на подконтрольные Киеву земли.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что украинские власти согласны на распространение гарантий НАТО лишь на контролируемые киевским режимом территории, именно в этом они видят основу для завершения конфликта.

Также Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к остановке огня при условии, если ей дадут оружие для отражения «будущих нападений».

НАТО