Белый дом заявил, что Трюдо был «верным другом» США

16 декабря вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки ввиду неспособности контролировать кабмин. Ряд депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии.