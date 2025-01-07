Белый дом заявил, что Трюдо был «верным другом» США

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее заявил о своем намерении уйти в отставку, был «верным другом» Соединенных Штатов. Об этом в понедельник заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала она. По ее словам, президент США Джо Байден благодарен Трюдо за партнерство.
«Мы поддерживаем премьер-министра и канадский народ в их выборе нового лидера правящей Либеральной партии и формировании нового правительства», — указала Карин Жан-Пьер.
Ранее в понедельник Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку с поста премьер-министра после избрания нового лидера либералов.
16 декабря вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки ввиду неспособности контролировать кабмин. Ряд депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии.