Десятки бойцов элитной бригады ВСУ не вернулись на Украину после обучения во Франции

«Были зафиксированы случаи дезертирства, которые являются незначительными по сравнению с количеством подготовленных военнослужащих», — цитирует агентство представителя ВС.
Во Франции напомнили, что в период обучения украинцы могли покидать казармы и беспрепятственно выходить в город. При этом у местного прокурора нет полномочий для ареста дезертиров.
Ранее сообщалось, что всего ряды бригады самовольно могли покинуть около 1700 человек. Большинство бойцов дезертировали уже после прибытия на Украину по окончании обучения. В ситуацию был вынужден вмешаться даже главком ВСУ.