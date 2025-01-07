КНДР 6 января запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

Комментируя успешный запуск, лидер КНДР заявил что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — самооборона, а не идеи наступательного характера. В то же время он подчеркнул, что новая гиперзвуковая ракета КНДР «способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире». Новая гиперзвуковая ракета, по словам Ким Чен Ына, предназначена для надежного сдерживания любых противников в АТР, несущих угрозу безопасности КНДР. «В мировом масштабе всего лишь несколько стран обладают такой системой вооружения», — добавил Ким Чен Ын.