КНДР 6 января запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. КНДР 6 января произвела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Подчеркивается, что за запуском лично наблюдал Ким Чен Ын, а также военное руководство страны.
Комментируя успешный запуск, лидер КНДР заявил что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — самооборона, а не идеи наступательного характера. В то же время он подчеркнул, что новая гиперзвуковая ракета КНДР «способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире». Новая гиперзвуковая ракета, по словам Ким Чен Ына, предназначена для надежного сдерживания любых противников в АТР, несущих угрозу безопасности КНДР. «В мировом масштабе всего лишь несколько стран обладают такой системой вооружения», — добавил Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что испытательный запуск «продемонстрировал потенциал неистощимых оборонных технологий» КНДР, способных к реагированию на любые угрозы, а также темпы их развития.