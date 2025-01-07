Белый дом заявил, что Трюдо был «верным другом» США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее заявил о намерении уйти в отставку, был «верным другом» Соединенных Штатов. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что как близкие союзники, соседи и члены G7, Канада и США тесно сотрудничали по множеству вопросов, касающихся обеих стран и всего мира.
Пресс-секретарь также передала, что президент США Джо Байден благодарен Трюдо за сотрудничество. Она заверила, что администрация США поддерживает премьер-министра и канадский народ в их выборе нового лидера Либеральной партии и формировании нового правительства.
Ранее Трюдо заявил о намерении покинуть свой пост и перестать быть лидером Либеральной партии после избрания нового главы партии. Он также отметил, что намерен продолжать выполнять свои обязанности вплоть до завершения этого процесса.