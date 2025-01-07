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Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских ястребов. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Отмечается, что такое решение указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР.

В документе уточняется, что основной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего давления извне.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал «дружеский жест перед ожидаемой торговой войной» и «застал Китай врасплох», пригласив председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию.

Трамп Дональд