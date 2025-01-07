Ричмонд
-1°
слабая замерзающая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Байден примет Трампа до инаугурации и посетит мероприятие

Байден уже направил Трампу приглашение в Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден примет своего преемника Дональда Трампа до инаугурации и планирует посетить само мероприятие.

Жан-Пьер отметила, что Байден уже направил Трампу приглашение в Белый дом. Таким образом президент старается подавать пример.

Напомним, в 2021 году Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, утверждая, что тот победил на выборах благодаря мошенничеству. Республиканец покинул Белый дом ранним утром 20 января и вылетел во Флориду.

Ранее Трамп пожаловался, что действующий американский лидер Джо Байден всеми силами усложняет процесс передачи власти. По словам республиканца, речь идёт о «юридической войне», а также нелепых указах демократа.