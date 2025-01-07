Белый дом: Байден примет Трампа до инаугурации и посетит мероприятие

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден примет своего преемника Дональда Трампа до инаугурации и планирует посетить само мероприятие.
Жан-Пьер отметила, что Байден уже направил Трампу приглашение в Белый дом. Таким образом президент старается подавать пример.
Напомним, в 2021 году Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, утверждая, что тот победил на выборах благодаря мошенничеству. Республиканец покинул Белый дом ранним утром 20 января и вылетел во Флориду.
Ранее Трамп пожаловался, что действующий американский лидер Джо Байден всеми силами усложняет процесс передачи власти. По словам республиканца, речь идёт о «юридической войне», а также нелепых указах демократа.