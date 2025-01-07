Посольство КНР: нарушение США принципов торговли обернется против них самих

ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Нарушение Соединенными Штатами принципов рыночной конкуренции и торгово-экономических норм обернется против них самих. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя расширение Пентагоном списка юридических лиц из КНР, прямо или косвенно ведущих деятельность в США и связанных, по версии Вашингтона, с китайской военной отраслью.
«Мы решительно выступаем против обобщения США концепции национальной безопасности, создания дискриминационных списков с различными названиями, необоснованного преследования китайских компаний и нарушения нормального китайско-американского экономического и торгового сотрудничества. Подобные действия США нарушают принципы рыночной конкуренции и международных норм экономики и торговли, за которые они всегда выступали, подрывают доверие иностранных компаний к инвестициям и деятельности в США, наносят ущерб интересам американских компаний и инвесторов, что в конечном итоге обернется против них самих», — отметил дипломат.
«Мы настоятельно призываем США немедленно исправить вышеупомянутую дискриминационную деятельность и создать честные, справедливые и недискриминационные условия для работы китайских компаний. Китай будет и впредь твердо защищать законные права и интересы своих компаний», — добавил Лю Пэнъюй.
В ежегодно обновляемом списке якобы сотрудничающих с ВС КНР компаний, который Пентагон составляет в соответствии с американским законодательством, теперь значатся 134 фирмы.
Попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение каких-либо рестрикций, однако правительство США «оставляет за собой право принимать дополнительные меры в отношении этих организаций». Тем не менее включение в список может нанести удар по репутации компаний и предупреждает американцев о рисках, связанных с ведением бизнеса с ними, отмечает агентство Reuters. Минторг США уже ввел экспортные ограничения против некоторых фигурантов перечня.