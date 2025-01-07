Посольство КНР: нарушение США принципов торговли обернется против них самих

Попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение каких-либо рестрикций, однако правительство США «оставляет за собой право принимать дополнительные меры в отношении этих организаций». Тем не менее включение в список может нанести удар по репутации компаний и предупреждает американцев о рисках, связанных с ведением бизнеса с ними, отмечает агентство Reuters. Минторг США уже ввел экспортные ограничения против некоторых фигурантов перечня.