Евросоюзу предрекли кризис безопасности из-за России и Трампа

Новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что российская экономика находится в военном положении, и альянсу необходимо оперативно наращивать оборонные возможности. В отличие от холодной войны, когда США лидировали в ответе на российскую агрессию, теперь американская реакция может быть иной. Например, Трамп и его советники выступают за сокращение присутствия армии США в Европе в пользу усиления в Азии.