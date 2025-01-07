Власти Венесуэлы объявили о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

«Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов», — говорится в заявлении.
Власти Парагвая в ответ предписали венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 48 часов.
Напомним, что с сентября 2024 года Гонсалес находится в бегах. На родине его должны задержать в рамках расследования неправомерных действий оппозиции во время выборов.