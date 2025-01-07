КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР произвела запуск своей новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За процессом запуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также высшее военное руководство страны.
Комментируя успешный запуск, Ким Чен Ын подчеркнул, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в самообороне, а не в наступательных намерениях. Однако он также отметил, что данная ракета «способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны в мире».
По словам Ким Чен Ына, новая гиперзвуковая ракета предназначена для надежного сдерживания любых противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые представляют угрозу безопасности КНДР.
Ранее Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи. Пуск был произведён в акватории Желтого моря. В ходе манёвров отрабатывался «сценарий удара» по кораблю КНДР.