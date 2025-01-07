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КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

За процессом запуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источник: Аргументы и факты

КНДР произвела запуск своей новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За процессом запуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также высшее военное руководство страны.

Комментируя успешный запуск, Ким Чен Ын подчеркнул, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в самообороне, а не в наступательных намерениях. Однако он также отметил, что данная ракета «способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны в мире».

По словам Ким Чен Ына, новая гиперзвуковая ракета предназначена для надежного сдерживания любых противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые представляют угрозу безопасности КНДР.

Ранее Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи. Пуск был произведён в акватории Желтого моря. В ходе манёвров отрабатывался «сценарий удара» по кораблю КНДР.