КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

Комментируя успешный запуск, Ким Чен Ын подчеркнул, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в самообороне, а не в наступательных намерениях. Однако он также отметил, что данная ракета «способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны в мире».