До 70 тысяч рублей вырастет пособие на детей в феврале

В феврале поднимут ряд выплат и пособий, предназначенных для детей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Он напомнил, что с 1 февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка с 24,6 тысячи рублей до 26,4 тысячи рублей. Выплата приходит за каждого ребенка, если родилась двойня или тройня, отметил эксперт.
Также поднимут максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, добавил Щербаченко. Максимальный размер выплаты с 49 тысяч рублей увеличится до 68 995 рублей. Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два года до декретного отпуска, но оно не может быть меньше минимального размера и выше максимального.
Кроме этого проиндексируют на 7,3% материнский капитал. За первого ребенка будут выплачивать 676 тысяч рублей, а за второго — 894 тысяч рублей, рассказал Петр Щербаченко в беседе с «РГ».