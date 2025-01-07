До 70 тысяч рублей вырастет пособие на детей в феврале

Также поднимут максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, добавил Щербаченко. Максимальный размер выплаты с 49 тысяч рублей увеличится до 68 995 рублей. Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два года до декретного отпуска, но оно не может быть меньше минимального размера и выше максимального.