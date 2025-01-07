Белый дом: Джастин Трюдо был «верным другом» Соединённых Штатов

«Трюдо был верным другом Соединённых Штатов в течение десятилетия во главе Правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — отметила она.
В завершение Жан-Пьер подчеркнула, что власти США поддерживают канадский народ при выборе нового правительства.
Об отставке Трюдо стало известно 6 января. Он продолжит исполнять свои обязанности на посту главы правительства и лидера Либеральной партии до избрания преемника.