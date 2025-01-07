Bloomberg: Страны Евросоюза продолжают закупать у России рекордные объёмы СПГ

По данным издания, за весь прошлый год Россия экспортировала членам ЕС около 30 миллиардов кубометров газа, причём более половины — через Незалежную. Нынешние же объёмы уже превысили те, что Москва продавала через Украину до 1 января.
«Ситуация подчёркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент», — посетовали в агентстве.
Остановка транзита газа через Украину в Европу не стала концом закупок, но заставила европейских политиков поломать голову над поиском «обходных путей». Аналитики утверждают, что ЕС, закупая энергоносители у России, теперь выдаёт их за катарские или американские.