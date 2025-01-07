Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Страны Евросоюза продолжают закупать у России рекордные объёмы СПГ

После прекращения транзита российских энергоносителей через территорию Украины европейские страны продолжили закупать у РФ рекордные объёмы сжиженного природного газа, несмотря на призывы к запрету таких поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

По данным издания, за весь прошлый год Россия экспортировала членам ЕС около 30 миллиардов кубометров газа, причём более половины — через Незалежную. Нынешние же объёмы уже превысили те, что Москва продавала через Украину до 1 января.

«Ситуация подчёркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент», — посетовали в агентстве.

Остановка транзита газа через Украину в Европу не стала концом закупок, но заставила европейских политиков поломать голову над поиском «обходных путей». Аналитики утверждают, что ЕС, закупая энергоносители у России, теперь выдаёт их за катарские или американские.