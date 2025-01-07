Блинкен: США поддерживают переход власти в Сирии к новому правительству

«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня в Газе, которое обеспечит освобождение всех заложников и увеличение гуманитарной помощи. Они обсудили реализацию [режима] прекращения боевых действий между Израилем и Ливаном», — сказано в документе. Как отмечается, Блинкен подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки законных институтов безопасности Ливана, таких как ливанские вооруженные силы и силы внутренней безопасности.