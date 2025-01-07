Блинкен: США поддерживают переход власти в Сирии к новому правительству

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. США поддерживают мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Госсекретарь подтвердил поддержку США мирному политическому переходу к инклюзивному, представительному и подотчетному правительству под руководством и принадлежащему сирийцам», — говорится в распространенном в понедельник по итогам беседы заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
«Он подчеркнул общую роль международного сообщества для всех сторон в Сирии — уважать права и основные свободы всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и не допустить использования Сирии в качестве базы для терроризма», — отмечается в документе.
Как указывается в публикации, госсекретарь также отметил необходимость того, чтобы международное сообщество содействовало потоку гуманитарной помощи по всей Сирии. Он также поблагодарил правительство Саудовской Аравии за предоставление помощи сирийскому народу.
«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня в Газе, которое обеспечит освобождение всех заложников и увеличение гуманитарной помощи. Они обсудили реализацию [режима] прекращения боевых действий между Израилем и Ливаном», — сказано в документе. Как отмечается, Блинкен подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки законных институтов безопасности Ливана, таких как ливанские вооруженные силы и силы внутренней безопасности.