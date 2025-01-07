В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский продемонстрировал отсутствие веры в свои шансы на успех. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
Макгрегор высказал мнение, что Зеленский не считает возможным продвижение своих идей и обозначил, что «этот конфликт уже проигран» для него.
Полковник отметил, что трагедия в данной ситуации заключается в нежелании Вашингтона признать это. Он также призвал признать Зеленского преступником за «разжигание ненужной резни и смерти» и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента Украины уже давно истекли.
Макгрегор акцентировал внимание на том, что Зеленский не был избран для того, чтобы служить интересам Украины, и заявил, что его действия не соответствуют ожиданиям граждан.
Ранее американский журналист Майкл Трейси в соцсетях раскритиковал интервью Владимира Зеленского, которое он дал Лексу Фридману. По его мнению, оно было наполнено банальностями и обобщениями.