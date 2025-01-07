Полковник отметил, что трагедия в данной ситуации заключается в нежелании Вашингтона признать это. Он также призвал признать Зеленского преступником за «разжигание ненужной резни и смерти» и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента Украины уже давно истекли.