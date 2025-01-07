Хинштейн: вера помогает курянам быть сильнее и крепче

Хинштейн подчеркнул, что Рождество Христово вызывает у людей светлые чувства и надежду на лучшее. Он выразил уверенность, что трудности, с которыми сталкиваются регион и его жители, обязательно завершатся, и они выйдут из испытаний сильнее, чем прежде.