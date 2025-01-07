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Хинштейн: вера помогает курянам быть сильнее и крепче

Хинштейн подчеркнул, что Рождество Христово вызывает у людей светлые чувства и надежду на лучшее.

Источник: Аргументы и факты

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что вера помогает жителям региона быть сильнее и крепче. Об этом он сказал в интервью журналистам перед рождественским богослужением в Знаменском кафедральном соборе.

Хинштейн подчеркнул, что Рождество Христово вызывает у людей светлые чувства и надежду на лучшее. Он выразил уверенность, что трудности, с которыми сталкиваются регион и его жители, обязательно завершатся, и они выйдут из испытаний сильнее, чем прежде.

Он пожелал жителям мира, добра, любви и взаимопонимания, добавив, что Знаменский собор, имеющий почти 200-летнюю историю, наполняет людей особыми чувствами и ожиданием.

«Эти намоленные стены многих заставляют совершенно по-другому чувствовать и ощущать. Я сам нахожусь в предвкушении службы», — отметил он.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, празднующих Рождество, пожелав здоровья и благополучия. Кроме того, российский лидер напомнил о созидательном значении церкви в народном единстве.