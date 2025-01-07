Bloomberg: британские политики пожаловались Трампу на онлайн-активность Маска

В недавних постах в соцсети Х господин Маск предложил отправить в тюрьму премьер-министра Кира Стармера, освободить из мест лишения свободы правого активиста Томми Робинсона, а также заменить лидера партии Reform UK Найджела Фарраджа.
Подобные суждения заставили как лейбористское правительство, так и консервативную оппозицию и даже сторонников господина Фарраджа задаться вопросом о долгосрочности альянса между Дональдом Трампом и Илоном Маском.
Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах.