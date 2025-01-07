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Bloomberg: британские политики пожаловались Трампу на онлайн-активность Маска

Высокопоставленные политические деятели Великобритании призвали избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть отношения с предпринимателем Илоном Маском после его оценок внутриполитической ситуации в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в статье Bloomberg. Единомышленники господина Трампа внутри самих США также выразили беспокойство по поводу онлайн-активности бизнесмена.

Источник: Reuters

В недавних постах в соцсети Х господин Маск предложил отправить в тюрьму премьер-министра Кира Стармера, освободить из мест лишения свободы правого активиста Томми Робинсона, а также заменить лидера партии Reform UK Найджела Фарраджа.

Подобные суждения заставили как лейбористское правительство, так и консервативную оппозицию и даже сторонников господина Фарраджа задаться вопросом о долгосрочности альянса между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах.

Трамп Дональд
дипломатия