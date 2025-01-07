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Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

7 января Казахстан празднует Рождество Христово.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым.

"Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма.

В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся. Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности.

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!

С праздником Рождества Христова!".

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