«Тревожная комбинация»: Европа оказалась на грани кризиса из-за двойного удара Путина и Трампа

По данным FT, если Трамп решит урезать финансирование НАТО, компенсировать нехватку Европе придётся средствами из своего кармана, увеличив расходы на оборону до 4,5% от ВВП. В Британии считают, что именно Германия как ведущая экономика ЕС должна подготовиться к самым большим тратам, а это неминуемо вызовет опасения у союзников Берлина.