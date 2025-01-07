Военные группировки войск «Запад» ремонтируют и улучшают военную технику. Видео © Telegram / Минобороны России.
«После каждого выезда, после каждых случаев, боёв, дорабатываем, где-то усиливаем. Мы делаем полную защиту танка: и от дронов, и от камикадзе, и от всего. Дроны [раньше] пробивали броню, они же сверху бьют. А тут у них такой возможности нет», — рассказал сварщик ремонтно-восстановительного подразделения.
Дефицита запчастей у работников нет, на складах всегда имеется необходимый объём необходимых узлов и агрегатов. У цехов хорошо налажено взаимодействие с производителями военной техники. Нередко экипажи обращаются к ремонтникам с просьбой о конкретных изменениях и доработках машин, добавили в МО.
Украинские же танки после знакомства с российским оружием обычно не подлежат восстановлению. Так, недавно наши БПЛА сурово разобрались с Т-72 ВСУ в курском приграничье.