«Делаем полную защиту»: Российские ремонтники рассказали об апгрейде техники после боёв с ВСУ

«После каждого выезда, после каждых случаев, боёв, дорабатываем, где-то усиливаем. Мы делаем полную защиту танка: и от дронов, и от камикадзе, и от всего. Дроны [раньше] пробивали броню, они же сверху бьют. А тут у них такой возможности нет», — рассказал сварщик ремонтно-восстановительного подразделения.