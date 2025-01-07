Премьер-министр Башкирии поздравил жителей с Рождеством.

«Это особенный день не только для каждого верующего, но и для всех, кто принадлежит к российской культуре. Мы вспоминаем о великой силе любви, сострадания и взаимной поддержки, о тех ценностях, которые были заложены много веков назад и по-прежнему актуальны в современном мире. Рождество — это не только время для теплых семейных встреч, но и возможность заглянуть в глубь своей души, обдумать сделанное за прошедшее время, переосмыслить некоторые моменты жизни. История этого праздника напоминает нам о важности единства, терпимости и готовности помогать друг другу в любой момент. Россия сегодня стоит перед лицом исторических вызовов, и, объединившись, мы сможем их преодолеть», — написал Назаров.