Премьер-министр Башкирии поздравил жителей с Рождеством.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил православных республики с Рождеством Христовым. Руководитель регионального кабмина отметил, что этот светлый и радостный праздник объединяет людей и вдохновляет на добрые дела.
«Это особенный день не только для каждого верующего, но и для всех, кто принадлежит к российской культуре. Мы вспоминаем о великой силе любви, сострадания и взаимной поддержки, о тех ценностях, которые были заложены много веков назад и по-прежнему актуальны в современном мире. Рождество — это не только время для теплых семейных встреч, но и возможность заглянуть в глубь своей души, обдумать сделанное за прошедшее время, переосмыслить некоторые моменты жизни. История этого праздника напоминает нам о важности единства, терпимости и готовности помогать друг другу в любой момент. Россия сегодня стоит перед лицом исторических вызовов, и, объединившись, мы сможем их преодолеть», — написал Назаров.
Он также процитировал слова патриарха Алексия II о «бесценном правиле в сокровищнице вселенского православного христианства: если ты хочешь изменить мир в лучшую сторону, если тебе активно что-то не нравится в окружающем обществе и людях и ты точно знаешь, что дальше так жить нельзя, начни непременно в первую очередь с себя».
«Давайте помнить, что даже небольшие поступки могут иметь огромное значение, будем заботиться о тех, кто нуждается в поддержке, даже если они далеко. Например, как бойцы СВО, которые защищают нас каждый день. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Верю, что вместе мы сможем достичь большего, вдохновляя друг друга на добрые дела», — подчеркнул председатель правительства РБ.