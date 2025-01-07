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Трамп: Жители Гренландии останутся лишь в плюсе, если остров станет частью США

Жители Гренландии сильно выиграют, если крупнейший на планете остров войдёт в состав США. Смелое заявление сделал ожидающий инаугурации избранный президент Штатов Дональд Трамп. Своё мнение на этот счёт будущий американский лидер выразил в соцсети Truth Soical.

Источник: Life.ru

«Гренландия — невероятное место, её жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь её от злого внешнего мира», — написал политик.

Также республиканец анонсировал скорую поездку своего сына в Гренландию. Трамп-младший планирует ознакомиться с достопримечательностями острова и посетить его самые «прекрасные места».

Трамп положил глаз на Гренландию лишь недавно, заявив о важности региона для нацбезопасности США. Примечательно, что почти одновременно власти острова заявили о желании отделиться от Дании.