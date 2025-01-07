Трамп: Жители Гренландии останутся лишь в плюсе, если остров станет частью США

«Гренландия — невероятное место, её жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь её от злого внешнего мира», — написал политик.
Также республиканец анонсировал скорую поездку своего сына в Гренландию. Трамп-младший планирует ознакомиться с достопримечательностями острова и посетить его самые «прекрасные места».
Трамп положил глаз на Гренландию лишь недавно, заявив о важности региона для нацбезопасности США. Примечательно, что почти одновременно власти острова заявили о желании отделиться от Дании.