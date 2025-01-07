Лукашенко: пусть Рождество станет источником духовных сил для новых свершений и открытий

Президент Республики Беларусь Православным христианам Беларуси Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах. Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий. Желаю вам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания.