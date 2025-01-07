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Лукашенко: пусть Рождество станет источником духовных сил для новых свершений и открытий

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: РИА "Новости"

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, — говорится в поздравлении. — Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах».

Александр Лукашенко пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания: «Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий».

Поздравление Президента православным христианам Беларуси с Рождеством.

Президент Республики Беларусь Православным христианам Беларуси Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах. Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий. Желаю вам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания.

Александр Лукашенко.

7 января 2025 года.

Лукашенко Александр
религии
праздники