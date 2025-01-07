Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Рождеством Христовым

— Это великий праздник милосердия, доброты, заботы и душевного тепла. В этот день мы не только отдаём дань богатейшей традиции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, — отметил градоначальник, — Искренне желаю всем здоровья, благополучия и мира. Пусть в каждой семье царит взаимопонимание, любовь и счастье.