Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Рождеством Христовым

Глава администрации города пожелал всем здоровья, благополучия и мира.

Источник: Rostof.ru

От всей души поздравляю вас со светлым праздником — Рождеством Христовым! — такими словами приветствовал ростовчан глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Это великий праздник милосердия, доброты, заботы и душевного тепла. В этот день мы не только отдаём дань богатейшей традиции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, — отметил градоначальник, — Искренне желаю всем здоровья, благополучия и мира. Пусть в каждой семье царит взаимопонимание, любовь и счастье.

праздники
религии