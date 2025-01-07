На Украине заявили, что обмены пленными теперь будут происходить систематически

«Сейчас есть предварительная договорённость, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения тяжелобольных и тяжелораненых», — пояснил он.
Также Лубинец добавил, что каждый украинский военнопленный должен будет получить пакет с вещами по линии Международного комитета Красного Креста.
Напомним, что 30 декабря между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 150 на 150. В Минобороны РФ отметили, что парней удалось вернуть домой в том числе благодаря гуманитарным усилиям ОАЭ. После освобождения наши бойцы первым же делом связались с родными.