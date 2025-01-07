Спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

В декабре назначенный Трампом будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Минские соглашения «с треском провалились», поэтому Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Москвой и Киевом, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.