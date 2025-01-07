МИД Приднестровья призвал Молдавию погасить долги перед «Газпромом»

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
Приднестровский МИД выразил необходимость срочно снять ограничения на осуществление регионом банковско-финансовой деятельности. Также Тирасполь выступил за устранение препятствий для любой другой внешнеэкономической деятельности.
На фоне энергетического кризиса в Приднестровье продлили каникулы у школьников и студентов колледжей до 20 января.
Эксперт в области безопасности, экс-замглавы молдавского МИД Валерий Осталеп заявил, что энергокризис ухудшил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, в связи с чем в Приднестровье может произойти эскалация в самое ближайшее время.