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МИД Приднестровья призвал Молдавию погасить долги перед «Газпромом»

Министерство иностранных дел Приднестровья призвало молдавские власти решить проблему с долгом перед «Газпромом», из-за которого прервалась подача газа.

Источник: AP 2024

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Приднестровский МИД выразил необходимость срочно снять ограничения на осуществление регионом банковско-финансовой деятельности. Также Тирасполь выступил за устранение препятствий для любой другой внешнеэкономической деятельности.

На фоне энергетического кризиса в Приднестровье продлили каникулы у школьников и студентов колледжей до 20 января.

Эксперт в области безопасности, экс-замглавы молдавского МИД Валерий Осталеп заявил, что энергокризис ухудшил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, в связи с чем в Приднестровье может произойти эскалация в самое ближайшее время.

Газпром