МИД Приднестровья призвал Молдавию погасить долги перед «Газпромом»

Эксперт в области безопасности, экс-замглавы молдавского МИД Валерий Осталеп заявил, что энергокризис ухудшил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, в связи с чем в Приднестровье может произойти эскалация в самое ближайшее время.