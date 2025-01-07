Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Рождеством Христовым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Рождеством Христовым. Кроме этого глава региона поблагодарил Екатеринбургскую митрополию за большой вклад в укрепление межнационального мира и согласия.
— Рождество Христово обладает мощной объединяющей силой, служит укреплению семейных ценностей, даёт нам силы для уверенного противостояния любым вызовам, — сказал Евгений Куйвашев.
Традиционно в ночь на 7 января в храмах Свердловской области прошли праздничные службы. А глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений (Кульберг) выступил с рождественским посланием.
Для владыки эта рождественская служба стала пятой на посту главы митрополии.