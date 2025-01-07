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Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Рождеством

Сегодня православные христиане всего мира празднуют один из главных праздников — Рождество.

Источник: РИА "Новости"

По такому случаю с поздравлением к горожанам обратился глава Челябинска Алексей Лошкин.

В своей речи мэр отметил, что праздник Рождества — тот момент, когда мы вспоминаем чудо, которое явило миру надежду, любовь и веру. Последнее, по мнению Лошкина, это то, что помогает нам преодолевать любые испытания и сохранять душевный покой.

Также в этот день глава челябинской администрации призвал всех верующих обратиться своим сердцем к тем, кто сейчас защищает нашу страну на фронтах специальной военной операции, молиться о их возвращении домой, даровании им мужества и стойкости.

«Всем христианам желаю неоскудевающей помощи Божьей во всех начинаниях», — пожелал верующим глава Челябинска.

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