Маск назвал злом премьера Великобритании Стармера из-за сокрытия изнасилований

Маск отметил, что в Британии для предъявления обвинений в совершении серьёзных преступлений, таких как изнасилование, правоохранительным органам необходимо одобрение Королевской прокурорской службы. В то время, когда банда совершала указанные злодеяния, главой службы являлся Стармер. По словам предпринимателя, дело до сих не расследовано, так как это повлекло бы за собой обвинения в отношении премьер-министра Британии.