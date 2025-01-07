Маск назвал злом премьера Великобритании Стармера из-за сокрытия изнасилований

«Стармер — зло», — написал миллиардер.
Маск отметил, что в Британии для предъявления обвинений в совершении серьёзных преступлений, таких как изнасилование, правоохранительным органам необходимо одобрение Королевской прокурорской службы. В то время, когда банда совершала указанные злодеяния, главой службы являлся Стармер. По словам предпринимателя, дело до сих не расследовано, так как это повлекло бы за собой обвинения в отношении премьер-министра Британии.
Напомним, ранее по сообщениям британских СМИ, в городе Телфорд группа мужчин совершила изнасилование как минимум тысячи девочек. Однако никто не понёс наказания за эти преступления из-за недостаточной работы местной полиции и прокуратуры. В связи с этой ситуацией Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником ужасающих преступлений. Он указал на бездействие премьера во время нахождения на посту главы прокурорской службы в 2008—2013 годах. Премьер Британии обвинил предпринимателя во лжи.