В платежках за ЖКХ у россиян может появиться отдельная строка «на текущий ремонт»

В Госдуме РФ работают над проектом закона, предлагающим вынести плату за текущий ремонт жилья в отдельный вид платежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.
В платежных документах появятся отдельные строки с суммами сбора. Это позволит лучше контролировать и информировать жильцов о собранных на эти цели суммах, а также о задолженности.
«Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению “прозрачности” трат управляющих компаний и качества работ», — заявил первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Сейчас в «платежках» есть строка — расходы на содержание и текущий ремонт. По словам Кошелева, это дает возможность для недобросовестных управляющих компаний.
«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах», — отметил парламентарий.