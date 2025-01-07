В платежках за ЖКХ у россиян может появиться отдельная строка «на текущий ремонт»

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах», — отметил парламентарий.