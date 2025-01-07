Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили о скорой перезагрузке международных отношений

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений.

Источник: © РИА Новости

«Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, процесс объединения вокруг России других государств в виде политического и экономического блока, способного противостоять гегемонии Запада, усилится.

«У Запада в текущем году появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины вместе с захватившими в ней власть предателями нацистского толка совершенно не будут», — считает депутат.

Госдума