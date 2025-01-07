В НАТО назвали глупым отказ пенсионных фондов от инвестиций в оборону

На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС готовится реформировать свою оборонную политику. Для этого блоком была разработана новая Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS), которая в том числе предусматривает введение минимального уровня для совместных закупок оборонной продукции, создание механизмов, с помощью которых можно будет немедленно увеличить критически важные поставки в случае дефицита или кризиса, а также расширение доступа промышленности к финансированию и программам финансирования ЕС. В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свою предвыборную программу, в которой в том числе пообещала превратить ЕС в оборонный союз.