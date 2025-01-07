Представитель Трампа по Украине передумал лететь в Киев

Тем временем Келллог, так же как и Трамп, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, он заявлял, что для успеха переговоров стоит отложить вступление Незалежной в НАТО. Недавно он подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений.