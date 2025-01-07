Средний размер пенсии в Башкирии составил 24 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии составит в январе 24 тысячи рублей. Таковы данные Соцфонда по РБ.
С 1 января пенсии, в том числе по инвалидности и по потере кормильца, были проиндексированы на 7,3%. Повышенные ежемесячные выплаты получат в общей сложности 1 млн 45 тысяч человек.
Также были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Средних размер их пенсии теперь составляет около 20,9 тысяч рублей. В случае увольнения, их пенсия будет пересчитана с учётом всех ранее пропущенных индексаций.
Отметим, что на тот же процент были проиндексированы страховые пенсии и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Так, фиксированная страховая пенсия составила 8 728,73 рублей, а размер коэффициента повышен до 142,76 рублей. В случае, если размер инфляции по итогам 2024 года будет выше процента индексации, в законе зафиксировано право правительства дополнительно повысить размер страховой пенсии.
Напомним, прошлый раз пенсии повышались в апреле 2024 года. Тогда их увеличили на 7,5%.