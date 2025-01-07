Средний размер пенсии в Башкирии составил 24 тысячи рублей

Отметим, что на тот же процент были проиндексированы страховые пенсии и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Так, фиксированная страховая пенсия составила 8 728,73 рублей, а размер коэффициента повышен до 142,76 рублей. В случае, если размер инфляции по итогам 2024 года будет выше процента индексации, в законе зафиксировано право правительства дополнительно повысить размер страховой пенсии.