В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии

При этом авторы документа отмечают, что еврочиновники не верят в скорую перспективу политической трансформации Белоруссии. «Однако, чтобы приблизить эту перспективу, продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов по типу “полка Калиновского” (признан террористической организацией в Белоруссии — ред.). Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти вместе с усилением генерируемой НАТО напряженности вдоль российских и белорусских границ», — отмечается в докладе.