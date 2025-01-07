В РАН рассказали о планах Запада расшатать ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запад для расшатывания ситуации в Белоруссии продолжит в 2025 году попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
«Страны Запада по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в странах Европы. Об этом свидетельствует и позиция официальных структур Евросоюза. После пересмотра отношений с Белоруссией в 2020 году и в свете “причастности режима Лукашенко к российской СВО на Украине” программа помощи ЕС скорректирована в сторону негосударственных субъектов».
«В 2020—2024 годах финансовая помощь составила почти 140 миллионов евро только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI). Брюссель поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, способствующие сохранению белорусской идентичности», — говорится в докладе.
При этом авторы документа отмечают, что еврочиновники не верят в скорую перспективу политической трансформации Белоруссии. «Однако, чтобы приблизить эту перспективу, продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов по типу “полка Калиновского” (признан террористической организацией в Белоруссии — ред.). Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти вместе с усилением генерируемой НАТО напряженности вдоль российских и белорусских границ», — отмечается в докладе.