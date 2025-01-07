Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

Министерство иностранных дел Индонезии поблагодарило Россию за поддержку в вопросе вступления в БРИКС. Ведомство заявило, что Индонезия намерена играть в объединении «активную роль в поддержании глобального порядка».

Источник: РИА "Новости"

«Министерство выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС», — говорится в сообщении МИДа.

Бразилия накануне, 6 января, объявила о присоединении Индонезии к БРИКС. Решение одобрили все страны объединения на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году. Страна стала членом БРИКС после выборов президента и формирования нового правительства. С 2025 года странами—партнерами БРИКС являются Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

БРИКС