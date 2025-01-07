Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

«Министерство выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС», — говорится в сообщении МИДа.