Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

«Министерство выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС», — говорится в сообщении МИДа.
Бразилия накануне, 6 января, объявила о присоединении Индонезии к БРИКС. Решение одобрили все страны объединения на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году. Страна стала членом БРИКС после выборов президента и формирования нового правительства. С 2025 года странами—партнерами БРИКС являются Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.