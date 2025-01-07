Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Рождеством

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов во вторник, 7 января, поздравили всех православных верующих с великим праздником Рождества Христова.
— Каждый год мы переживаем уникальные эмоции, когда суровость зимы озаряется светом особой радости, внутреннего обновления и больших надежд. Этот праздник является государственным, что сделало его русским национальным достоянием. Ценности, которые он несет с собой, позволяют каждому из нас найти в себе силы для дальнейшего духовного и нравственного развития. С Рождеством связаны прекрасные традиции свершения благих дел, укрепляющие веру в человеколюбие и милосердие, — отметили глава региона и председатель Воронежской областной думы.
Александр Гусев и Владимир Нетесов подчеркнули, что в православной традиции, в русской культуре и нашей истории мы находим силы для созидательных свершений и преодоления всех трудностей.
— Дух сплоченности и человеческой теплоты, который исходит от наших людей, помогает проходить любые испытания и побеждать. Здоровья, любви и добра вам, дорогие земляки! Пусть в каждом доме царят лад и гармония, уют и тепло сердец, — говорится в поздравлении.
Губернатор Александр Гусев также опубликовал праздничное видео в своем telegram-канале и социальных сетях.
— Наступил один из самых светлых праздников в году. С Рождеством Христовым, дорогие земляки! В этот день свет и надежда в наших душах особенно сильны. Сегодня все мы — и верующие, и атеисты — особенно верим и в чудо, и в собственные силы, которые помогают чуду воплощаться в реальность. И никакие внешние попытки лишить нас спокойствия и радости праздника не способны его затмить. Так было испокон веков на земле Российской. И мы живем для того, чтобы в будущие тысячелетия было так же. Пусть у каждого из вас, дорогие друзья, будет свой ангел-хранитель. Особенно сейчас желаю этого нашим воинам. А наши праведные дела и поступки обязательно сделают реальными все чудеса, — обратился к землякам Александр Гусев в светлый праздник Рождества.