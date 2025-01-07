Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Рождеством

— Наступил один из самых светлых праздников в году. С Рождеством Христовым, дорогие земляки! В этот день свет и надежда в наших душах особенно сильны. Сегодня все мы — и верующие, и атеисты — особенно верим и в чудо, и в собственные силы, которые помогают чуду воплощаться в реальность. И никакие внешние попытки лишить нас спокойствия и радости праздника не способны его затмить. Так было испокон веков на земле Российской. И мы живем для того, чтобы в будущие тысячелетия было так же. Пусть у каждого из вас, дорогие друзья, будет свой ангел-хранитель. Особенно сейчас желаю этого нашим воинам. А наши праведные дела и поступки обязательно сделают реальными все чудеса, — обратился к землякам Александр Гусев в светлый праздник Рождества.