Губернатор Кубани поздравил жителей с Рождеством

«Всех православных жителей и гостей Краснодарского края поздравляю с Рождеством Христовым. Этот светлый христианский праздник объединяет и помогает верить в лучшее. Чудо, которое нам подарил Господь своим явлением, уже больше двух тысячелетий символизирует вечные ценности — любовь, доброту, сострадание. Желаю всем семейного тепла, счастья и радости. Пусть в каждом доме будет мир, взаимопонимание и благополучие! С Рождеством».