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Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина может не пережить еще один год боевых действий с Россией, пишет Washington Post.

Источник: AP 2024

«Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.

Обозреватель также указал, что конфликт между странами достиг переломного момента: украинцы теряют как военных, так и территории. Кроме того, у Украины также на исходе и время, предупредил автор статьи.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле».

Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.

Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.