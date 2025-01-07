«Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.
Обозреватель также указал, что конфликт между странами достиг переломного момента: украинцы теряют как военных, так и территории. Кроме того, у Украины также на исходе и время, предупредил автор статьи.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле».
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.