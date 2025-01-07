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Депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете электронных сигарет

В Узбекистане разгорается очередной виток борьбы с вредными привычками. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей к ним.

Источник: Uznews

Чем обоснован запрет?

По словам экспертов, электронные сигареты содержат не только никотин, но и до 80 токсичных химических соединений и тяжёлых металлов, которые наносят вред:

  • Человеческому здоровью. Никотиновая зависимость вызывает формирование патологий мозга, снижение интеллекта и способности к обучению у детей и подростков.
  • Окружающей среде. Производство и утилизация подобных устройств оставляют значительный экологический след.

Что запрещает законопроект?

Проектом закона предлагается запретить:

  • Производство, изготовление и хранение электронных сигарет и жидкостей к ним.
  • Ввоз устройств доставки никотина, включая электронные сигареты.
  • Любые действия, связанные с их оборотом на территории Узбекистана.

Кроме того, устанавливается ответственность за незаконный оборот устройств для потребления никотина и некурительной табачной продукции.

Что дальше?

Проект уже принят депутатами в первом чтении. Теперь осталось еще два чтения в парламенте, одобрение в Сенате и подпись президента. Только после этого он вступит в силу.

Критика и вопросы

Эффективно ли решение? Запреты зачастую приводят к росту «чёрного рынка», а не к снижению потребления.

Чем заменить? Ни слова о мерах, которые помогут людям отказаться от вредной привычки. Ни программы поддержки, ни альтернативных методов.

Где баланс? Запрет на никотиновые устройства вводится, а обычные сигареты и алкогольные напитки по-прежнему свободно продаются. Где логика?

закон