Депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете электронных сигарет

Чем обоснован запрет?
По словам экспертов, электронные сигареты содержат не только никотин, но и до 80 токсичных химических соединений и тяжёлых металлов, которые наносят вред:
- Человеческому здоровью. Никотиновая зависимость вызывает формирование патологий мозга, снижение интеллекта и способности к обучению у детей и подростков.
- Окружающей среде. Производство и утилизация подобных устройств оставляют значительный экологический след.
Что запрещает законопроект?
Проектом закона предлагается запретить:
- Производство, изготовление и хранение электронных сигарет и жидкостей к ним.
- Ввоз устройств доставки никотина, включая электронные сигареты.
- Любые действия, связанные с их оборотом на территории Узбекистана.
Кроме того, устанавливается ответственность за незаконный оборот устройств для потребления никотина и некурительной табачной продукции.
Что дальше?
Проект уже принят депутатами в первом чтении. Теперь осталось еще два чтения в парламенте, одобрение в Сенате и подпись президента. Только после этого он вступит в силу.
Критика и вопросы
Эффективно ли решение? Запреты зачастую приводят к росту «чёрного рынка», а не к снижению потребления.
Чем заменить? Ни слова о мерах, которые помогут людям отказаться от вредной привычки. Ни программы поддержки, ни альтернативных методов.
Где баланс? Запрет на никотиновые устройства вводится, а обычные сигареты и алкогольные напитки по-прежнему свободно продаются. Где логика?