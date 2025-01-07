Лукашенко в Рождество посещает храм Николая Чудотворца в Логойске

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко православным христианам.