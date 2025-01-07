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Лукашенко в Рождество посещает храм Николая Чудотворца в Логойске

7 января, Логойск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество посещает храм святителя Николая Чудотворца в Логойске, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства по традиции зажжет рождественскую свечу, пообщается в храме с прихожанами и священниками.

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко православным христианам.

Храм святителя Николая Чудотворца построен в 1866 году. При нем имеется целебный источник, вытекающий из подножия холма, на котором стоит храм. -

Лукашенко Александр
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