Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Об этом 7 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента:
«Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая».
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.