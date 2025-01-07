Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Об этом 7 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента:

«Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая».

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.