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Лукашенко едет в Логойск в храм Николая Чудотворца на Рождество 7 января

Лукашенко посетит храм Святителя Николая Чудотворца в Логойске 7 января на Рождество Христово.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество Христово 7 января едет в Логойск в храм Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«В это праздничное утро Первый едет в Логойск. В Храм Святителя Николая Чудотворца», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале обратили внимание на то, что глава государства по традиции зажжет рождественскую свечу, поздравит, а также пообщается с прихожанами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.