Лукашенко едет в Логойск в храм Николая Чудотворца на Рождество 7 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество Христово 7 января едет в Логойск в храм Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«В это праздничное утро Первый едет в Логойск. В Храм Святителя Николая Чудотворца», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что глава государства по традиции зажжет рождественскую свечу, поздравит, а также пообщается с прихожанами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.