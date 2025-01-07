«Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон». Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске на Рождество 7 января назвал 2025 год непростым для Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что 2025 окажется годом непростым:
— Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси заметил, что тактика и стратегия, которые были выбраны, помогают не только удержаться на плаву, но и достойно жить.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.