В Приднестровье веерные отключения электроэнергии будут производиться дважды в сутки

«Наша Днестровская ГРЭС способна вырабатывать определенное количество электроэнергии — 150 мегаватт. Мы сейчас, Приднестровье, потребляем на треть больше. Если такая ситуация продолжится, то станция может перейти в аварийный режим, могут иметь место технологические неисправности, даже пожар. И тогда мы вообще останемся без электроэнергии, наступит очень плохой сценарий. В этом кризисе… естественно, невозможно без веерных отключений, чтобы просто стабилизировать энергосистему. Чтобы мы потребляли столько электроэнергии, сколько производится, и не больше. Иначе будет беда».