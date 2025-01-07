В Приднестровье веерные отключения электроэнергии будут производиться дважды в сутки

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв — Sputnik. Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье с 7 января будут производиться дважды в сутки, по четыре часа.
В качестве причины приводится дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Веерные отключения позволят довести уровень энергопотребления до уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты. Кроме того, это позволит снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования.
О проблемах с электроснабжением и необходимости веерных отключений заявил и лидер Приднестровья Вадим Красносельский в своем обращении к жителям региона.
«Наша Днестровская ГРЭС способна вырабатывать определенное количество электроэнергии — 150 мегаватт. Мы сейчас, Приднестровье, потребляем на треть больше. Если такая ситуация продолжится, то станция может перейти в аварийный режим, могут иметь место технологические неисправности, даже пожар. И тогда мы вообще останемся без электроэнергии, наступит очень плохой сценарий. В этом кризисе… естественно, невозможно без веерных отключений, чтобы просто стабилизировать энергосистему. Чтобы мы потребляли столько электроэнергии, сколько производится, и не больше. Иначе будет беда».
На 8 января в Приднестровье намечено заседание Совета безопасности.
На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.