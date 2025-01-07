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Лукашенко: Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика

Лукашенко заверил, что в Беларуси будет сделано все для сохранения мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске заявил, что Беларусь сделает все для сохранения мира, добавив, что главный вызов — экономика, сообщает БелТА.

Президент акцентировал внимание на том, что главным вызовом окажется экономика, подчеркнув:

— Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, — мы преодолеем эти вызовы.

Кроме того, глава государства заявил и о важности сохранения мира. Он заверил, что в Беларуси будет сделано все, чтобы сохранился мир. Александр Лукашенко заметил, что главным является сохранение мира.

— Не будет мира — ничего не надо.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января.

Тем временем глава государства назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.