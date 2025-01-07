В РАН предупредили о попытках Запада расшатать обстановку в Белоруссии

Авторы документа подчеркнули, что европейские чиновники не особо верят в скорую трансформацию указанной страны. В связи с этим в ЕС «продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов» в целях расшатывания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Отмечается, что давлению на эту страну будет расти одновременно с усилением напряжённости НАТО вдоль границ России и Белоруссии.