Китай готов выстраивать с Трампом взаимовыгодные отношения

«Китай поддерживает с Соединенными Штатами контакты в различной форме. Мы готовы сотрудничать с американской стороной, придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений на благо обоих государств и всего мира», — заявил он на брифинге, комментируя позицию Трампа, который прежде высказывался по поводу перспектив долгосрочного сосуществования КНР и США.